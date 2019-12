Il 19enne Filippo Blengino non sarà più referente dei Radicali per la Granda: lascia per motivi di salute

Il diciannovenne Filippo Blengino, nominato ad aprile 2017 Referente dei Radicali Italiani per la provincia di Cuneo e nell'ottobre 2017 membro della Giunta dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino (Radicali Piemonte), ha rassegnato le sue dimissioni, per motivi riconducibili a problemi di salute, da entrambe le cariche.

Nota anche alla stampa la battaglia sull'educazione sessuale nelle scuole che ha visto l'adesione di importanti associazioni e persone a livello nazionale. Dallo sciopero della fame per Amal Fathy alle battaglie per Radio Radicale, i Radicali cuneesi hanno riattivato, in questi ultimi anni, le iniziative del movimento a livello locale.