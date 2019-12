Cuneo: al CDT la presentazione del nuovo libro di Fabio Milazzo

Venerdì 13 dicembre alle 18 nella sala del CDT di Cuneo verrà presentato il libro di Fabio Milazzo "Una casa di custodia per maniaci pericolosi. Storia del manicomio di Racconigi dalle origini al fascismo" pubblicato a cura dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo per i tipi dell’editrice Primalpe.

L’autore sarà presente per dialogare col prof. Bruno Maida dell’Università di Torino circa i contenuti del volume e per illustrare i risultati della sua accurata ricerca negli archivi dell’Ospedale psichiatrico racconigese, grazie alla quale ha ricostruito la storia articolata di questa istituzione mettendo in evidenza lo sviluppo della struttura, i suoi momenti di crisi e le urgenze che è stata chiamata ad affrontare, ad esempio quella della Grande Guerra.