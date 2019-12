Bra, tutto pronto per “Duet’s 14” e la tradizionale festa di Natale targata Fidas

È tutto pronto per la tradizionale festa di Natale della Fidas, in programma a Bra sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza da parte del presidente del sodalizio, Tommaso Allocco, che formulerà gli auguri in vista delle prossime festività. Per donatori, famigliari e simpatizzanti, sarà l’occasione per vivere una serata all’insegna dell’amicizia, scandita dalle emozioni in musica targate Voice DC (ex Linea Musicale), in scena con lo spettacolo dal titolo “Duet’s 14”.

Ecco un’anticipazione di Daniela Caggiano, direttrice artistica dell’evento: “Per me e per molti braidesi appassionati, da circa dieci anni, gli auguri di Natale sono firmati Fidas. Negli ultimi spettacoli ho voluto omaggiare e raccontare la vita di grandi artisti italiani attraverso le loro canzoni. Due anni fa Bennato e le sue Favole, l’anno scorso Lucio Battisti. Quest’anno il nostro tributo è per Renato Zero che, peraltro, festeggia una lunga carriera ed è in tournée in tutto lo Stivale. Porteremo in scena la sua vita artistica, dalle canzoni degli esordi come Inventi e Il triangolo, per arrivare alla discografia più recente con brani come Nessuno tocchi l’amore e Ti andrebbe di cambiare il mondo?”.

No uno, ma tanti motivi per dire io c’ero, come spiega ancora la Caggiano: “È importante partecipare, perché il concerto per la Fidas è un appuntamento importante sia per i miei artisti, che per i donatori che necessitano, sempre di più, di far conoscere la loro realtà. A garantire la serata le canzoni di Renato, emozionanti e cariche di umanità, il tutto interpretato da cantanti, ballerini e attori”.

Infine, eccoci svelato qualche dettaglio tecnico: “Lo spettacolo ha la mia direzione artistica e sarò affiancata da Walter Cavallo, cantante e attore di musical. Le scenografie sono state create in collaborazione con Gennaro e Noemi Buono, mentre le coreografie sono a cura della Scuola di Danza New Dance di Chiara Giacone di Alba”.

Insomma, gli ingredienti per vivere al meglio la magia del Natale non mancano, a partire dalla buona azione di donare il sangue. Perché un piccolo gesto per noi è un grande aiuto per qualcun altro.