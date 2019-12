Cherasco presenta il calendario della città 2020 e premia i vincitori del concorso di disegno

Mercoledì 11 dicembre, alle 20.45 all'auditorium della Banca di Cherasco, a Roreto, si terrà la premiazione del concorso naturalistico abbinato al calendario della città.



Da anni il Comune omaggia i cheraschesi di un particolare calendario, che mette in evidenza alcune particolarità del territorio. Da sei anni abbinato al calendario c'è il concorso di disegno naturalistico, organizzato in collaborazione con il museo "Segre", "Cherasco Cultura", "Informagiovani". Il vincitore del concorso, oltre a ricevere un premio di 1.000 euro, vedrà i suoi disegni pubblicati sul calendario.



Anche per il 2020 il tema scelto è stato una particolarità del territorio, la produzione orticola. La vincitrice è risultata Marina Fusari di Lodi Vecchio. Al secondo posto Sara Maggi di Noli, che riceverà un assegno da 500 euro. Al terzo Giovanna Saija di Trieste (250 euro). Il premio per le scuole va al Liceo artistico "Medardo Rosso" di Lecco.



Dall'8 al 22 dicembre nella chiesa di San Gregorio saranno esposti i disegni partecipanti al concorso.



«Il calendario - commenta il sindaco Carlo Davico - è un omaggio che l'Amministrazione vuole fare ai cheraschesi che potranno, mese dopo mese, ritrovare una particolarità del nostro territorio, bellezze che sono sotto i nostri occhi ogni giorno ma che spesso per la fretta, non riusciamo a vedere. Abbiamo un territorio straordinario dal punto di vista naturalistico e dobbiamo non solo esserne orgogliosi, ma impegnarci tutti a difenderlo».