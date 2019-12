Con la cineteca Arecco, Busca diventa un polo del settore a livello nazionale

Sarà inaugurata venerdì 20 dicembre alle ore 21 nel Palazzo della Musica (piazza della Rossa 1) la Cineteca Sergio Arecco, che nasce dalla collaborazione tra il Circolo Méliès, destinatario della preziosa donazione da parte del critico Sergio Arecco, e la Città di Busca Assessorato alla Cultura, che ha messo a disposizione gli spazi all'interno della sededell'Istituzione Comunale Culturale e del Civico Istituto Musicale Vivaldi.



Nella serata sarà la proiettato il film "Viaggio nella luna" di Georges Méliès, musicato dal vivo al pianoforte dal maestro torinese Alberto Cipolla e sarà presentato il MiniDOC, confezionato negli scorsi mesi in collaborazione con FilMa Productions di Filippo Manzo. L'ingresso è gratuito.



L'iniziativa nasce alla fine del 2017, quando il critico, ospite del Méliès nel 2016 in occasione di una serata dedicata al cortometraggio, decide di donare la propria collezione filmica all'associazione cinematografica buschese. Oltre cinquemila le opere tra dvd e vhs e diverse centinaia di pubblicazioni cartacee sono ora patrimonio del Méliès, del Comune, del pubblico e dei cinefili.



“Per esempio – spiega Mattia Bertaina fondatore del cineclub e presidente dell'Istituzione Comunale Culturale -, se uno cerca l’introvabile Marcia nuziale di Erich von Stroheim, nella Cineteca Sergio Arecco lo trova. Oppure l’introvabile Come tu mi vuoi (da Pirandello) di Greta Garbo qui c’è. Innumerevoli sono i cimeli, reperiti all’epoca in negozi specializzati del Greenwich Village: l’intera filmografia, introvabile, di Marlon Brando o di Marlene Dietrich o di Nagisa Ôshima, il tutto-Chaplin, Paradjanov o Abuladze, per fare due nomi prestigiosi di registi osteggiati dal potere sovietico, il corpus maggiore della Mos’film sovietica, dalle origini al crollo del sistema: o, ancora, Jerry Lewis, il musical o il gangster-movie, western americani, in dosi massicce”.



“In Cineteca – aggiunge Bertaina - c’è di tutto, e in più ci saranno le acquisizioni in progress, che lo rendono sempre più appetibile, in fatto di rarità come in fatto di opere rilevanti, spesso presentate in lingua originale con sottotitoli (il modo migliore per apprezzare un film in ogni sua valenza espressiva)”.



“Si tratta - afferma il sindaco Marco Gallo – di un evento culturale considerevole in una realtà territoriale come Busca, che, con un’iniziativa di tale portata, può ora legittimamente aspirare a diventare un polo del settore nella realtà nazionale”.



La Cineteca si trova al secondo piano del Palazzo della Musica: consta di un archivio, contenitore dell'intera raccolta, e di una sala da proiezione, allestita nell'aula magna. L'intera raccolta è presente sul Sistema Bibliotecario Nazionale ed è consultabile sul sito Librinlinea. Ad oggi, e in vista dell'inaugurazione, sono già online e disponibili al pubblico duemila opere; la rimanente parte dei film sarà catalogata e aggiunta alla collezione nei prossimi mesi, così come tutte le opere cartacee giunte al cineclub in seguito alla donazione da parte dell'associazione Alec di Alba, oltre mille documenti.



Ad impreziosire un fondo di enorme valore composto di edizioni rare, opere fuori catalogo e lavori inediti, sarà disponibile una nutritissima quantità di materiale di approfondimento che rappresenta l'anima della Cineteca: migliaia di appunti, ritagli, recensioni, critiche, manoscritti, collegamenti mai banali tra opere contenute all'interno delle custodie, che saranno digitalizzati e messi a disposizione soprattutto di coloro che si approcceranno alla Cineteca a scopo di approfondimento o di studio.



Gli orari della Cineteca Sergio Arecco sono i seguenti: lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 20:30, venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 9 alle 12. Il costo della tessera annuale è di euro 20, con la possibilità di prestito di due opere a settimana.

