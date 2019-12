“Garanzia Giovani”: se ne parla in Comune a Bra

Giovedì 12 dicembre, dalle 14,30 alle 16, si svolgerà all’interno del Palazzo comunale di Bra – nella sala del consiglio “Achille Carando” - un incontro per illustrare le opportunità offerte dal progetto “Garanzia Giovani”.

Si tratta di un’iniziativa nazionale mirata ad agevolare le persone con meno di 30 anni che attualmente non lavorano e non sono impegnate in percorsi scolastici o formativi mettendo loro a disposizione iniziative, servizi e finanziamenti che agevolino il loro ingresso nel mondo del lavoro.L’incontro, gratuito e aperto a tutti, verrà introdotto dalla consigliera comunale con delega Politiche giovanili Iman Babakhali, cui seguirà l’intervento di Giuliana Caprioglio, Operatrice Anpal Servizi, che avrà il compito di spiegare ai partecipanti l’articolazione del progetto e le modalità di partecipazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Informagiovani di Bra telefonando allo 0172.438241, oppure scrivendo a informagiovani@comune.bra.cn.it.