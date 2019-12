Garessio: giochi inclusivi nei giardinetti del Borgo Ponte

Una svolta verso l'inclusività, sulla scia dell'esperienza, felice, di numerosi altri Comuni del Cuneese e non solo.

A Garessio sono ufficialmente iniziati gli interventi per la posa dei nuovi arredi-gioco presso i giardinetti del Borgo Ponte, in via Carrara, "cantierati" nelle scorse ore e protetti dall'immancabile rete rossa, emblema dei lavori in corso.

"I nuovi giochi - spiegano dal palazzo municipale della realtà valtanarina - si distingueranno per la loro 'inclusività'. In altre parole, i bambini potranno utilizzarli sviluppando l'uso di tutti i sensi".

In futuro, inoltre, avrà luogo anche la potatura di alcuni esemplari arborei presenti nell'area, per garantire maggior sicurezza e benessere.