Gribaudo (Pd): "Salvini lascia stare Nutella, altro che sovranismo, questo sì che è un attacco al nostro Made in Italy"

“Salvini, lascia stare la Nutella. Con questa demagogia da quattro soldi il leader della Lega mette in pericolo posti di lavoro e reputazione di un’azienda, di un prodotto come la Nutella che è un biglietto da visita per l’Italia.



Barattare gli interessi del Paese per un po’ di propaganda non solo è vergognoso, è proprio da ignoranti. Il mondo del lavoro non sa proprio cosa sia. La Ferrero è riconosciuta come una delle aziende più etiche, dov’è meglio lavorare, dà lavoro a migliaia di persone sia direttamente che nell’indotto agricolo, in Piemonte e in tutta Italia.



E’ il più grande acquirente mondiale di nocciole, e quelle italiane non basterebbero nemmeno se l’Italia fosse ricoperta di noccioleti. Altro che sovranismo, questo sì che è un attacco e un danno al nostro Made in Italy, quello di qualità, di responsabilità sociale, quello di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo”.



Lo scrive sulla propria pagina Facebook la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.