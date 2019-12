Luci di Natale al Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba

Domenica 15 dicembre, il Comune di Ceresole d’Alba, in collaborazione con l’Associazione Turismo in Langa e le Associazioni Ceresolesi, inaugurerà l’allestimento luminoso che vedrà protagonista il nuovo Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba.

L’apertura del mese di dicembre, prevista nell’ultima domenica, sarà anticipata per l’occasione e sarà possibile visitare il muBATT a partire dal mattino alle ore 10. Nel pomeriggio, alle ore 17, verrà inaugurato un curioso e unico allestimento luminoso ideato dalla scenografa Alice Delorenzi e dal light designer Marco Alfieri che vedrà protagonista il nuovo Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba e colorerà Piazza Vittorio Emanuele durante le festività nataliziePer tutto il promeriggio a partire dalle ore 16 in collaborazione con le associazioni di Ceresole (Proloco, Biblioteca, ADUS e Gruppo Alpini) saranno previste tante iniziative in piazza Vittorio Emanuele : babbi natale per i più piccoli, la musica dello Zampognaro, dolci, cioccolata calda e vin brulè per la merenda natalizia.

Visite guidate: l'apertura del mese di dicembre, prevista nell'ultima domenica, sarà anticipata per l'occasione. A partire dal mattino sarà possibile visitare gratuitamente il Museo della Battaglia. I tour di visita guidata partiranno alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00. Sarà eliminato il turno delle 17.00 per permettere l'accensione dell'allestimento.