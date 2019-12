Mondovì approva la Nuova Carta dei Diritti della Bambina

Il documento, che ha ricevuto il benestare da parte dei presidenti europei in occasione del meeting del 30 settembre 2016, consta di 9 articoli, contenenti "principi assolutamente condivisibili" , come sottolineato dal presidente del consesso, Elio Tomatis .

"I precetti inseriti in questa Carta parrebbero quasi scontati - ha commentato il consigliere di minoranza Paolo Magnino (PD) - ; in realtà, la cronaca di tutti i giorni ci ricorda quanto sia fondamentale ribadirli e veicolarli" .

Oltre al ringraziamento effettuato dall'assessore Luca Robaldo nei confronti della Consulta femminile di Mondovì "per aver fatto da tramite fra la Giunta comunale e la FIDAPA", si è registrato un prezioso e documentato intervento da parte del vicesindaco, Luca Olivieri: "Il 20 novembre 1989 - ha asserito - l'assemblea generale delle Nazioni Unite approvò la convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia, rivolta a tutti i bambini del mondo. Dopo la conferenza del 1995 a Pechino, emersero tuttavia gravi disagi in materia di rispetto dei diritti delle bambine. Negli anni sono stati fatti progressi, sono state compiute numerose conquiste. Si è addirittura arrivati a celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni 25 novembre. La strada da percorrere è però ancora lunga. La violenza di genere è uno dei meccanismi sociali in grado di subordinare donne e bambine agli uomini: un fenomeno da combattere ed estirpare".