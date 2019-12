Per sbloccare l'impasse sul riutilizzo dell’ex Tribunale di Saluzzo il Comune si accolli i mutui residui. “Impossibile con questo quadro normativo”

“Il Comune non può intervenire economicamente, accollandosi il debito residuo dei mutui ancora pendenti sull’ex Tribunale cittadino, liberandolo così dai vincoli per il suo eventuale riutilizzo?”.

È la richiesta di Fulvio Bachiorrini, consigliere d’opposizione di Saluzzo, che insieme alla collega Alessandra Piano ha riportato sui banchi dell’assemblea cittadina la questione legata all’ex Palazzo di Giustizia, in larga parte inutilizzato dopo l’accorpamento del Tribunale saluzzese con quello di Cuneo.

In Consiglio è stata ripercorsa dal sindaco della Città, Mauro Calderoni, tutta la vicenda legata all’immobile: “La tipologia di mutui sull’ex Tribunale – ha detto il primo cittadino – è solo formalmente in capo al Comune. L’ammortamento è infatti a totale carico dello Stato. Questo vale per entrambi i mutui.

Lo prevede la legge: ammortamento a carico del Ministero, contrazione a carico dei Comuni, prova ne sia che la rinegoziazione di uno dei due mutui è avvenuta tra il Ministero e la Cassa depositi e prestiti, senza il coinvolgimento del Comune Saluzzo”.

Calderoni ha ricordato le “molteplici e costanti azioni del Comune, che ha contestati l’incongruenza della norma. Sono susseguiti ripetuti contatti e carteggi con il Ministero, richieste formali, oltre che iniziative con specifici atti. Tutti senza esito”.

Dai banchi dell’opposizione, Bachiorrini ha ringraziato il sindaco per la sua “lunga enunciazione”.

“Lo stabile – ha aggiunto – versa in cattive condizioni manutentive, con infiltrazioni d’acqua. Se questa situazione si protrae fino a 2035 (data di scadenza dell’ultimo muto sull’immobile: ndr) il degrado interesserà non solo più l’involucro, ma anche le parti strutturali, e diventerebbe estremamente importante. Sappiamo che l’Amministrazione comunale si è mossa per avanzare crediti nei confronti del Ministero: riteniamo che siano venute meno le premesse, e che sia giusto che l’affitto venga corrisposto. Ben venga quindi l’iniziativa dell’Amministrazione.

Il problema è un altro: la finalità dell’interpellanza era sapere quant’è, allo stato attuale, il debito che il ministero avrebbe per liberare il fabbricato e poterlo utilizzare per altre attività sociali come nel nostro caso l’Asl e la Polizia stradale.

Sapendo questo, si può valutare la possibilità di intervenire economicamente nell’immediato, attraverso poi il recupero di affitti futuri. Valutiamo se è possibile sviluppare un piano economico di rientro, in modo da poter rientrare delle spese che il Ministero avrebbe dovuto pagare e che invece si accollerebbe il Comune.

Non possiamo aspettare fino al 2035. È necessario trovare una soluzione urgente: rischiamo che la situazione rimanga impallata e sarebbe gravissimo. Non è colpa del sindaco, ma possibile che non ci sia situazione intermedia di trattativa?”

La proposta dell’opposizione, però, non sarebbe fattibile. Stando a quanto ha spiegato il sindaco Calderoni, “con questo quadro normativo non è possibile che il Comune si accolli l’onere residuo del mutuo. Occorre una modifica della normativa, che non si è ottenuta dal 2015 ad oggi dai Governi succedutisi. Quindi non si può aprire una fase di questo tipo.

Quella di Saluzzo non è l’unica situazione italiana: di questo tipo ve ne sono almeno 20. Vanno sbloccate: saremmo contenti di arrivare a questo tipo di discussione. Ma non abbiamo mai stabilito alcuna interlocuzione efficace con il Ministero, in alcun modo.

Fin qui siamo sempre rimasti delusi da qualsiasi tentativo”.