Raro manifesto liberty eccezionalmente esposto all'Archivio Storico di Savigliano

Domenica 15 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso l'Archivio Storico/Centro della Memoria in Piazza Arimondi 15, sarà esposto un raro manifesto a colori appartenente all'Archivio Storico Comunale risalente al 1899 e relativo all'inaugurazione a Torino del monumento a Vittorio Emanuele II.

Il manifesto, di due metri per un metro, realizzato in stile liberty dall'artista torinese Giovanni Battista Carpanetto, fu stampato a Torino dalla litografia Doyen di L. Simondetti. Ai visitatori sarà data in omaggio una riproduzione della Gazzetta del Popolo di Torino del 10 settembre 1899 contenente un articolo sull'inaugurazione del monumento e una prima pagina interamente dedicata al caso Dreyfus.

Saranno inoltre aperti al pubblico il teatro interattivo del Centro della Memoria e l'allestimento All'inizio della strada, prima sezione del percorso museale diffuso Prima fermata: Savigliano, in rete con le altre due sezioni presso il Museo Ferroviario Piemontese e il sito Alstom.

Ingresso libero.