Ex sponsor del pilota cuneese Luca Betti a processo con l'accusa di aver evaso l'IVA

Secondo l’ipotesi d’accusa avrebbero evaso l’IVA tramite artifici contabili nello sponsorizzare gare automobilistiche. A processo sono P.B. e S.G., amministratori di una importante azienda di telefonia con sede nel Monregalese che nel 2015 avevano concesso il proprio marchio al pilota di rally cuneese Luca Betti. Per il pm Pier Attilio Stea, però, P.B. e S.G. avrebbero firmato il contratto con una ditta mentre la prestazione veniva prestata da un’altra.

P.B. e S.G. sono anche accusati di aver utilizzato false fatture con riferimento ad un contratto di consulenza informatica sottoscritto con una società di Luca Betti, per il quale si dovrà decidere il rinvio a giudizio nei prossimi giorni.

Lo stesso pilota, che secondo il pm avrebbe emesso fatture per prestazioni inesistenti, sentito come testimone assistito, ha spiegato che a partire dal 2013 poiché le sue partecipazioni alle gare automobilistiche si erano ridotte drasticamente, aveva iniziato a dedicarsi alla sua vera passione: l’informatica.

L’azienda di P.B. e S.G., già sponsor della scuderia per la quale Betti gareggiava, nel 2013 aveva incaricato il pilota per la realizzazione di brochure e soprattutto per l’acquisizione di un nuovo software gestionale. Lui li avrebbe messi in contatto con una società di informatica con la quale aveva già rapporti da tempo e si sarebbe occupato della formazione dei dipendenti nella azienda di telefonia.

Una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo, sentita come testimone, ha detto che Betti nei giorni dei corsi si trovava ai campionati di Rally di Madeira, Montecarlo e Zagabria. E dei tredici dipendenti indicati uno sarebbe stato in malattia, un’altra in maternità, mentre un terzo non risultava assunto.

Sul punto il pilota ha puntualizzato che i report degli incontri, che non si svolgevano in aula davanti ai discenti ma con l’affiancamento personale, servivano “solo come traccia”, sulla base dei quale presentava fattura mensile. La sua attività è stata confermata da alcuni dei dipendenti sentiti come testi.

Per le sponsorizzazioni, Betti ha detto di non conoscere direttamente i rappresentanti della società che trattava la gestione commerciale e comunicativa della sua scuderia. Era il titolare di quest’ultima a inviargli i contratti via mail che poi lui girava agli sponsor.

L’udienza è stata rinviata al 6 aprile 2020 per la discussione.