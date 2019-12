Cuneo, controlli antidegrado dei carabinieri con i cinofili in corso Giolitti

Come anticipato, sono stati eseguiti oggi, venerdì 6 dicembre, i controlli anti degrado dei carabinieri della Compagnia di Cuneo in zona stazione e aree limitrofe a corso Giolitti e via Silvio Pellico.

Sono stati eseguiti servizi specifici a salvaguardia del decoro urbano anche con l'ausilio dei cinofili.

Da tempo i residenti della zona lamentano il degrado con il quale sono costretti a convivere: balordi, gente accampata, sporcizia, rumori fino a tarda notte e scarsa percezione di sicurezza, in generale.

Sabato 30 novembre si è svolto anche il presidio della Lega "Più sicurezza, meno degrado", a cui hanno partecipato circa 70 persone. La manifestazione si proponeva di sottolineare come le istanze di consiglieri e popolazione cadano spesso nel vuoto, soprattutto quelle relative allo stato di degrado dell'area della stazione e dell'ospedale: secondo i manifestanti servono interventi immediati e la formazione di un tavolo di lavoro per la realizzazione di interventi strutturali e complessi.