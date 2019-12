Dolore a Busca per la morte di Bruna Bertaina, giovane donna e madre

Lutto a Busca, dove si è spenta a soli 39 anni Bruna Bertaina, portata via da un tumore che non le ha dato scampo. La giovane donna si occupava di formazione linguistica, mestiere che affrontava con grande entusiasmo ed energia.

Lascia la figlia Rebecca e il marito Nadir, oltre a tanti parenti e amici. In città era molto conosciuta e benvoluta. Il sindaco Marco Gallo: "Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Bruna. La vogliamo ricordare come una persona solare e molto attiva, impegnata in tante iniziative".

I funerali, provenienti dall'abitazione di Bruna in via Costanzo Rinaudo Vicolo 3°, avranno luogo domani 7 dicembre presso la parrocchia di Busca alle 10.30. Sempre nella parrocchia stasera verrà recitato il Rosario, dalle ore 20.