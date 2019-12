Scontro frontale fra due auto questa sera, venerdì 6 dicembre, in via Torino a Fossano.

L'incidente si è verificato poco prima delle 19, nei pressi della rotonda verso via Santuario che porta in frazione Cussanio. Una persona è rimasta ferita gravemente e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Si segnala ancora un ferito lieve, in codice verde a Savigliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria.