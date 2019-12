Weekend dell'Immacolata all'insegna del sole e con massime in aumento

Le correnti in quota attualmente ci mantengono in un limbo tra alta pressione atlantica e basse pressioni su nord Europa. Il risultato è tempo stabile con cielo sereno alternato a periodi nuvolosi da nubi stratiformi. Tuttavia in questo weekend il sole prevarrà, e tra lunedì e martedì forti venti di Foehn interesseranno tutto il Nord-Ovest.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 6 a domenica 8 dicembre

In montagna cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature. Nuvolosità più consistente domenica pomeriggio/sera con deboli precipitazioni sulle alpi nordoccidentali. In pianura sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, nebbie al mattino su quelli orientali/meridionali specie domenica, e nuvolosità bassa consistente anche in Liguria di Levante con possibili deboli piogge sullo spezzino.

Temperature in aumento nelle massime e con valori tra 10 e 13 °C, minime tra 0 e 5 °C con ancora possibili locali brinate al mattino su pianure più centrali e orientali, ove il vento sarà calmo e la notte serena. Minime attorno 8/10 °C sulle coste. Venti assenti su pianure, locali raffiche di Foehn su creste alpine, deboli o localmente moderati sudorientali su coste liguri orientali soprattutto domenica.

Lunedì 9 e martedì 10 dicembre

Lo scontro tra l’alta pressione su Atlantico e una bassa pressione su Francia genererà forti correnti nordoccidentali in quota con intensi venti Foehn che potranno superare agevolmente i 100 km/h nelle Alpi e vallate adiacenti tra Valle d’Aosta e Alpi Cozie, con interessamento anche delle pianure limitrofe. L’aria di arrivo sarà più fredda per cui non ci aspettiamo picchi di temperatura elevati a causa della compressione del vento. Il cielo sarà molto nuvoloso sulle zone di confine alpine e Valle d’Aosta con precipitazioni diffuse, nevose a fine evento anche fino a bassa quota. Temperature in diminuzione tra lunedì e martedì.

Da mercoledì 11 dicembre

Temperature in ripresa in un contesto generalmente stabile e con pochissime precipitazioni almeno fino a venerdì.

