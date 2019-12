I Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo guardano al futuro: un successo il convegno con Fondazione Ferrero e UBS (VIDEO)

I giovani industriali come "traino" per far uscire l'Italia dal pantano economico in cui si trova attualmente: è questo il sunto dell'interessante e seguito convegno tenutosi nella serata di ieri (giovedì 5 dicembre) nella "sala Maserati" della sede centrale della Gino Spa, a Cuneo.

Presenti, oltre ovviamente al padrone di casa Alessandro Gino e ad Alberto Ribezzo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, anche Bartolomeo Salomone (segretario generale Fondazione Ferrero e consigliere di amministrazione Ferrero Spa) e Stefano Bussati (UBS Europe SE, Succursale Italia) in vesti di relatori. Presenti anche Mauro Gola e Giuliana Cirio, vertici di Confindustria Cuneo.

Il convegno ha preceduto la prima delle cene natalizie del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo.

Nel servizio, le dichiarazioni dei relatori, di Alessandro Gino, Alberto Ribezzo e Giuliana Cirio.