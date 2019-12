ImpresaDigitale, la piattaforma web di Confartigianato Cuneo si aggiorna con nuovi strumenti utili per imprese artigiane e Pmi (VIDEO)

Novità in vista per ImpresaDigitale, la piattaforma web che Confartigianato Imprese Cuneo ha “lanciato” ad inizio anno per supportare l’imprenditore nella quotidiana gestione aziendale.



Inizialmente, ImpresaDigitale ha permesso di adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2020, consentendo di generare, inviare, ricevere ed archiviare le Fatture Elettroniche, in modo semplice e veloce.

Fin da subito l’applicativo ha riscosso un grande successo e ad oggi moltissime imprese si sono affidate alla soluzione di Confartigianato Cuneo per le proprie fatture elettroniche:



• 4.000 imprese che operano quotidianamente sulla piattaforma

• 188.000 fatture B2B emesse

• 332.000 fatture B2B ricevute

• 4.700 fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione



"Da sempre crediamo e investiamo in strumenti digitali e informatici per supportare attivamente e apportare reale vantaggio alle imprese e agli imprenditori. – spiega Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo – Con questo spirito, quest’anno abbiamo lavorato alacremente sulla piattaforma e ora la stessa si è arricchita di tanti altri utili strumenti che affiancano l’imprenditore nella gestione della sua attività. Partendo da una pratica “dashboard”, un “cruscotto di controllo”, si potrà velocemente accedere alle nuove funzionalità».



«Oltre alla sezione dedicata alla Fatturazione Elettronica, - prosegue Crosetto – è stata implementata una parte di reportistica analitica e statistica, dalla quale accedere a interessanti dati sulle fatture emesse e ricevute, sui clienti e fornitori, sui flussi di fatturazione, … Insomma, un’interfaccia di facile lettura dalla quale poter tenere sotto controllo l’andamento aziendale. Uno strumento che può aiutare l’imprenditore nelle sue scelte strategiche imprenditoriali. Ma non solo, prossimamente, saranno anche rese disponibili delle sezioni per accedere ai DURC, ai documenti relativi alla Privacy imposti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, agli attestati dei corsi di formazione e ai documenti di valutazione dei rischi. Oltre a ciò si potrà accedere ai servizi erogati dall’area ambiente, accedendo anche in questo caso a documenti e pratiche. Infine, sarà strutturato un comodo “calendario” dove comunicheremo le principali scadenze e dove gli utenti potranno impostare appuntamenti e promemoria».



«Si tratta – aggiunge Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo - non solo di uno strumento in più per l’imprenditore, ma di un vero e proprio modo per migliorare e ottimizzare i processi aziendali, in modo da risparmiare tempo e massimizzare le risorse. È questa, infatti, la sfida di Confartigianato e degli imprenditori. Non solo più “lavorare”, e “lavorare bene” - ma anche farlo in modo efficiente ed efficace, pronti a recepire i repentini cambiamenti del nostro sistema economico. Proiettati, con slancio e fiducia, verso le sfide del futuro».



Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di Confartigianato Cuneo, telefonare al numero 0171 451111 oppure direttamente sul sito della piattaforma www.impresadigitale.eu