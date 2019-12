A Monticello d'Alba una giornata dedicata allo sport e al ricordo di Gino Bartali che salvò oltre 800 ebrei

L'Istituto comprensivo Mussotto - Sinistra Tanaro plesso di Monticello d'Alba in collaborazione con il comune di Monticellese organizza, sabato 7 dicembre alle ore 14,30 "La corsa giusta" con la presenza di Gioia Bartali, nipote del grande ciclista, Gino Bartali.

Una giornata in cui si parlerà di sport e della grande umanità di Gino Bartali (presso il salone dell'oratorio Giovanni Paolo II). Con un'azione posititiva, Gino Bartali, salvò oltre 800 ebrei portando sulla canna della sua bicicletta i documenti che servivano per l'espatrio, sottraendo al pericolo della morte anche una famiglia ebrea tenendola nascosta in una cantina vicino a casa.

L'iniziativa darà inoltre la possibilità ai ragazzi di provare gli sport proposti per l'occasione presso l'area sportiva adiacente alla scuola.

Gino Bartali è stato un ciclista su strada e dirigente sportivo italiano. Soprannominato Ginettaccio, vinse tre Giri d'Italia (1936,1937,1946) e due Tour de France (1938, 1948), oltre a numerose altre corse tra gli anni trenta e cinquanta, tra le quali spiccano quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia.