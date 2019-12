A Piasco grande concerto di Natale

Su proposta della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Piasco, a conclusione dei festeggiamenti per i 150 anni dalla fondazione, domenica 29 dicembre alle 21 presso la Parrocchia S. Giovanni Battista in Piasco, il Complesso Bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo offrirà il concerto di Natale.

Ingresso libero,

Si ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare per concludere assieme un anno particolare per la Società di Piasco, con lo scambio degli auguri e la storica stretta di mano per un futuro di Solidarietà