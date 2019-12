Ceva: giornata ecologica all'insegna della lotta all'abbandono dei mozziconi

Quinto appuntamento per l'iniziativa ecologica promossa dall'amministrazione comunale di Ceva nell'ambito del progetto "Cultura Ecologia Volontari Ambiente".

Si tratta, questa volta, di una giornata di pulizia dell'arciconfraternita di Santa Maria e di liberazione delle piazze dai mozziconi di sigaretta, al fine di rendere le aree più accoglienti tanto per i residenti quanto per i visitatori della città del fungo.



L'inizio dell'evento è fissato alle 8.30 (e sino alle 12) di sabato 7 dicembre.



Per maggiori informazioni, telefonare al 348/5636543.