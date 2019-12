Cuneo: jazz, swing, bossa nova e cantautori italiani con i "Four hands for a voice "

L'ensemble Four hands for a voice

Stasera, venerdì 6 dicembre: jazz, swing e bossa nova, apericena in musica con l’ensemble "Four hands for a voice" al Cuba Relais chocolat di piazza Europa, dalle 20.

Suonano: Mario Crivello, Stefano Milanesio, Michele Chiaravallotti, Giuliano Scarso, accompagnando la voce del gruppo Sabrina Asteggiano.

Proporranno una selezione di classici jazz e pop, spaziando dal soul alla bossanova ai cantautori italiani, rivisitando ogni brano in chiave acustica per creare un'atmosfera che incontra il gusto più raffinato.

Il repertorio proposto comprende standards jazz (Swing e bossa nova: Sinatra, Jobim…), musica italiana (Ornella Vanoni, Lucio Battisti, Vasco Rossi.) Soul (Stevie Wonder, Bill Withers…), Pop (Norah Jones, Sting).