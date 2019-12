Dronero, si entra nell'atmosfera del Natale con i mercatini di domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre dalle 10 alle 20 in piazza Martiri della Libertà si svolgeranno i tradizionali Mercatini di Natale.

Una giornata tra bancarelle di prodotti tipici, artigianato e creazioni artistiche, shopping natalizio con negozi aperti, animazione, appuntamenti culturali e musicali. Esibizione dei lavori delle scuole dell’infanzia e primarie di Dronero, Roccabruna e Pratavecchia per le vie di Dronero.

Da visitare il plastico ferroviario “Il Treno della Valle Maira” (sulla terrazza del teatro civico: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).

Inoltre Moto italiane in mostra “100 anni di moto d’epoca” e il Mercatino dell’antiquariato in via Roma e via Garibaldi. Distribuzione di cioccolata e thè caldi offerti dalla Pro Loco e possibilità di un giro turistico per le vie di Dronero con i Babbo Natale a cavallo. Prenotazioni in piazza Martiri.