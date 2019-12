“Laboratorio dei nonni" delle Opere Pie droneresi al Mercatino di Natale

Ci sarà anche il “Laboratorio dei nonni" della Casa di riposo Opere Pie Droneresi tra le bancarelle del Mercatino di Natale che si svolge in paese, domenica 8 dicembre, tutto il giorno.

Sul loro banchetto (nel primo tratto dei portici dopo Piazza Martiri) si troveranno manufatti realizzati da ospiti e volontari della struttura: tante idee per i doni di Natale, dai cuscini, ai sacchetti profumati, agli animali, alberi e oggetti di legno.

Il laboratorio nasce nel 2007 su idea dell’ animatrice Patrizia Musso e la volontaria Laura, sostenuto da altri volontari Fiora, Romana, Marianna, Rosanna, Francesco.

Da 12 anni ogni mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12 è aperto per le attività, che vanno dal cucito, alle decorazioni, ai lavori in legno e in cui sono coinvolti alcuni ospiti della struttura.

Tra il laboratorio e Dronero c’è anche un bel legame di collaborazione: nel periodo estivo si lavora ad esempio la lavanda che tanti droneresi portano dai loro giardini. Si realizzano profumatori per l’armadio o l’auto – spiega Patrizia – Abbiamo anche fabbricato alcune grandi cassette di legno che sono posizionate all’esterno della struttura e che contengono mini orti “comodi” da gestire, in cui si sono stati piantati insalata o gusti per la cucina.

I lavori realizzati vengono esposti, come domenica, nel Mercatini di Natale o in altre manifestazioni cittadine e le offerte per i manufatti sono utilizzate per l’acquisto di materiale.