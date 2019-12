Il 7 e l’8 dicembre si potranno gustare le specialità della valle Gesso, come le tradizionali Cuiette, con l’appuntamento di Entracque Madonna das Cuiette. La kermesse ha per protagonisti gli gnocchi preparati con la rinomata patata di Entracque, proposti in tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa.



La rassegna entracquese è inoltre arricchita da numerosi eventi collaterali a tema natalizio.

I programmi completi delle manifestazioni sono online sul portale www.cuneoholiday.com.