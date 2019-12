Saluzzo: Max Collini legge l’indie al teatro Magda Olivero

Viene annunciata come serata speciale quella di domani sabato 7 dicembre al Teatro Magda Olivero, alle 21 dal titolo "Max Collini legge l’Indie.

Collini, voce narrante e autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, appassionato di musica indipendente, recita, legge e racconta testi, modi, tempi, metodi e linguaggio di ciò che viene chiamato indie e come sia cambiato nel corso di questo decennio.

Racconta il nuovo pop, il vecchio cantautorato, la trap romagnola, le parole, i testi, ma anche lo sconforto, l’invidia, l’ironia e, a tratti, l’ammirazione per chi ce l’ha fatta e per chi non ce la farà mai.

Prevendite attive su Mailticket: www.mailticket.it/manifestazione/J028/MAX_COLLINI