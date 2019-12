Saluzzo, Mercatino di Natale, negozi aperti, animazione, clownerie e magia e il gran finale con i fuochi d’artificio

Dalla data di domenica 8 dicembre il programma “Il tuo Natale a Saluzzo” si infittisce di appuntamenti e animazioni.

Domenica si svolge il mercatino natalizio, di artigianato e idee regalo, con una corona di tanti spettacoli, musica, laboratori e con il gran finale alle 19 dello spettacolo di luci e fuochi d’artificio, un ritorno alla tradizione che dà il via allo shopping natalizio.

Per tutto il giorno negozi aperti e bancarelle per le vie della città: in corso Italia, via Silvio Pellico, corso Piemonte.

Animazioni in varie aree cittadine. Protagonisti saranno gli artigiani con trottole e vestiti per le bambole realizzati a mano, l’associazione Intagliatori di Rivoli, i giochi di ingegno, gli artisti di strada Giacomino Pinolo, Mago Bingo, i laboratori firmati Edu Saluzzo, il gioco legno Val Varaita, i giochi di una volta dei coniugi Caporgno, gli artigiani del legno di Rivoli, i rompicapo e i giochi magici di legno di Marco Massimino, la truccabimbi Serena Salomone, le sculture in legno lavorate in diretta dai falegnami.

In via Palazzo di Città: la V edizione del Natale della via. Con il trono di Babbo Natale e la consegna della letterina, Mago Trinchetto, truccabimbi, palloncini e caramelle, giochi in legno.

Alle 17 “Timbra e vinci”: timbrando la cartolina nelle attività della via si partecipa all’estrazione dei premi offerti dai commercianti.

In piazza Risorgimento: alle 14.30 I musici ambulanti, musiche occitane della tradizione con ghironda e organetto .

Via Gualtieri: dalle 15 alle 18, degustazione di prodotti del negozio 100% Centopercento e panettone Bonifanti in collaborazione con i ragazzi del Centro Diurno “Le Nuvole”.

In piazza Garibaldi, alle 19: spettacolo pirotecnico ad effetto di luce e colore.

Domenica 15 dicembre un altro mercatino, questa volta a Castellar, lungo le vie degli spaventasseri. Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Bertoni con partenza dalle ore 9.30 sino alle ore 17.30 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).