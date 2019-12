Incontro al Centro: a Mondovì si parla di sclerosi multipla

Le possibili reazioni psicologiche alla Sclerosi Multipla, le strategie da adottare per fronteggiarle e le modalità di valutazione delle funzioni cognitive saranno le tematiche trattate nel corso del convegno che si terrà sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle 12,30 all’ospedale di Mondovi presso la sala convegni “Ing. Dragone”.

Il convegno, rivolto principalmente alle persone affette da sclerosi multipla e ai loro familiari e amici, prevede l’intervento delle psicologhe e psicoterapeute dell’Asl CN1 Enrica Badino e Simona Peirone, della psicologa e psicoterapeuta della struttura di neurologia dell’azienda ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano e della psicologa e psicoterapeuta Cinzia Rolando della sezione AISM di Cuneo.

A moderare gli interventi il direttore della struttura complessa Neurologia dell’ospedale di Mondovì Alessia Di Sapio, il responsabile del centro sclerosi multipla dell’ospedale di Savigliano Anna Dutto, Michele Dotta Responsabile Asl CN2 e Fiorella Mondino neurologo del centro Sclerosi Multipla dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.





La Sclerosi Multipla – spiega Alessia Di Sapio - influisce sulla vita delle persone influenzandone gli stati dʼanimo, le emozioni e la vita di relazione, inclusa la sfera più intima, quella della sessualità. I cambiamenti che ne conseguono, se non riconosciuti e gestiti, possono dare origine a problematiche psicologiche più complesse come ansia, depressione, stress eccessivo. Riconoscere questi problemi e interpretarne i segnali consente di rafforzare le proprie risorse. Talora sono le lesioni della malattia a influire direttamente su alcuni processi cerebrali come la memoria, lʼattenzione, la concentrazione: la valutazione di queste funzioni permette di monitorare in modo accurato lʼandamento della malattia ed adottare sistemi di compenso efficaci.





Si richiede di confermare la partecipazione al convegno telefonando al numero 0174-677920 (Day Hospital) oppure scrivendo a centrosm.mondovi@aslcn1.it .