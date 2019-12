In consultazione il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

Da oggi è visibile sull'area Amministrazione Trasparente del sito www.ospedale.cuneo.it il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Tale documento contiene la descrizione generale del sistema per la prevenzione e gestione della mancata integrità e della trasparenza adottato dall’AO S. Croce e Carle di Cuneo. Per facilitarne la lettura, considerata la corposità dei contenuti e degli allegati, è stata predisposta una versione abbreviata.

Segnalazioni, proposte e comunicazioni in merito possono essere fatte pervenire alla Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro il 20.12.2019 via mail a trasparenza@ospedale.cuneo.it, trasmesse via posta ordinaria c/o Nadia Somale Corso Brunet 19 A, 12100 Cuneo o comunicate telefonicamente al numero 0171643433.