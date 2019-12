A Bra arriva il Mercatino di Natale della solidarietà

Nei pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 dicembre, a Bra sarà possibile trasformare i vostri doni di Natale in speciali gesti di solidarietà.

Si rinnova l'appuntamento con la bancarella di Natale dell’Associazione Primavera Africana, dove ci saranno tanti regali per un Natale veramente solidale.

La novità di quest’anno è la “calebasse” tipica ciotola di uso quotidiano in Benin, accompagnata da un panettoncino al cioccolato: per portare in casa un tipico oggetto della tradizione Africana per consolidare il legame con don Max.

Tutto il ricavato andrà a sostegno dei nuovi progetti di don Max in Benin: il direttivo dell'associazione sarà a disposizione per maggiori informazioni in merito, anche alla luce del recente viaggio fatto in Benin dal Presidente dell’Associazione.