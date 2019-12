A Paesana domenica si dona il Sangue

Domenica 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 11, presso la scuola materna di Paesana, in Via Reynaud 13, il gruppo Adas-Fidas di Paesana organizza, con la Banca del Sangue di Torino, il terzo prelievo di sangue del 2019, ultimo prelievo dell'anno 2019 per l'ADAS Saluzzo Fidas.

Sono invitati tutti i donatori attivi, e tutti coloro che abbiano la volontà di iniziare questa importante opera, specialmente i giovani, ai quali chiediamo uno sforzo di buona volontà.

Si precisa che la normativa in vigore stabilisce che, tra una donazione di sangue e la successiva, debba intercorrere un lasso di tempo minimo di 90 giorni. Le donne in età fertile possono donare solo 2 volte ogni 365 giorni, mentre gli uomini e le donne in età non fertile quattro volte all’anno.

Si ricorda inoltre che per un nuovo donatore o per chi non dona da almeno cinque anni e si ripresenta a donare, si applica il criterio della “Donazione Differita”, ossia per la prima volta, non viene fatta eseguire una donazione di sangue, ma viene prelevato il sangue solamente per fare le analisi, con lo scopo principale di tutelare il ricevente, ed evitare di fare un inutile prelievo di sangue, nel caso questo non fosse adatto.

Si ricorda a tutti che prima di effettuare la donazione è consigliabile fare una piccola donazione e assumere liquidi.

Qualsiasi informazione di tipo medico si potrà richiedere ai medici e agli infermieri presenti nei locali del prelievo.

Per informazioni sulla donazione di Paesana e sulla donazione in generale presso gli altri Gruppi dell’Adas, si può contattare il capo gruppo Miolano Marco, oppure si può visitare il sito http://adas-saluzzo.it/, o la pagina Facebook del gruppo Adas Paesana.