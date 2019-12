Alba: “Piazzetta della Solidarietà”, domenica 15 dicembre

Il tradizionale mercatino di Natale delle associazioni di Alba sarà domenica 15 dicembre, in piazza Risorgimento e via Cavour dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

“La Piazzetta della Solidarietà” è un’iniziativa realizzata dall'Assessorato al Volontariato del Comune di Alba, insieme all’associazione “Il Campo” di Alba e grazie al Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”, per diffondere la cultura del dono, dare visibilità alla solidarietà locale e promuovere il quotidiano impegno delle tante persone che in questi anni di difficoltà, con gratuità, responsabilità e solidarietà, si sono adoperate per i bisognosi e per il bene comune.

Una trentina di associazioni hanno aderito all’iniziativa, anche quest’anno con la collaborazione dell'associazione Nazionale Carabinieri, dell’associazione Misericordia Santa Chiara, del Borgo San Lorenzo con le “Notti della Natività" e del Mercato della Terra “Italo Seletto” di Alba.

Alle ore 16 è previsto un momento di saluto ed auguri da parte dell’Amministrazione comunale, accanto alle associazioni presenti.

In caso di maltempo le bancarelle saranno sotto i portici della piazza e di via Cavour.

