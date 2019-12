Dopo i lavori in urgenza riapre la strada provinciale che collega Dogliani e Somano

Verrà riaperta alle ore 12 di oggi, venerdì 6 dicembre, il tratto della Strada Provinciale 59 che, per pochi metri ancora in territorio di Dogliani, collega il centro langarolo a Somano, chiusa da sabato scorso a causa dell’importante frana verificatasi al km 3+300, in una località conosciuta come Madonna delle Rocche.



Per ora la tratta verrà riaperta a senso unico alternato. In corso da lunedì, non è infatti ancora terminata la rimozione dell’ingente quantità di materiali rocciosi andati a occupare la carreggiata: in questo senso la riapertura parziale consentirà ai mezzi d’opera di proseguire nell’intervento anche nei prossimi giorni.



Sul posto ha anche operato una squadra di rocciatori, impegnati per due giorni nella messa in sicurezza della parete.