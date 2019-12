Tecnici Anas al lavoro al colle della Maddalena: chiuso dal 14 novembre, dovrebbe riaprire oggi

Chiuso dallo scorso 14 novembre tra Argentera e il Confine di Stato, Il Colle della Maddalena dovrebbe riaprire nella giornata di oggi 6 dicembre.

Mercoledì scorso 4 dicembre c'è stato il parere positivo della Commissione valanghe, che in queste settimane si è riunita più volte per valutare la possibile riapertura del valico internazionale.

Davvero ingenti gli accumuli di neve registrati, con una media di circa 2 metri e con punte fino a 7/8. Numerose anche le slavine che si sono staccate finendo sulla strada statale. Oggi i tecnici Anas sono al lavoro per riaprire, come detto, in giornata.

La neve scesa, particolarmente compatta, sta richiedendo l'impiego di pale meccaniche oltre che degli spazzaneve con le lame, risultati non sufficienti a liberare la strada.