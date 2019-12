Dopo il successo dell'apericena, arrivano i cesti natalizi

Nelle foto alcuni momenti dell’apericena organizzato il 5 dicembre allo Snack Bar di Alba, per raccogliere fondi per gli ospiti del canile.

Anche quest'anno l'associazione Amici di Zampa, che da molto tempo si occupa di recuperare e curare cani e gatti abbandonati, presenta i suoi cesti solidali.

Con una cifra anche piccola, ma per noi preziosa, potrete acquistare un dono di Natale per i vostri cari o per voi stessi, con la consapevolezza di aver aiutato i numerosi ospiti del canile e del gattile di Alba. Cani, gatti e volontari vi aspettano!



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697