I complimenti della fossanese Anna Mantini a Marta Bassino

Brava Marta Bassino! Con la sua vittoria ai Mondiali di Killington negli Stati Uniti, la 23enne campionessa di Sci alpino ha portato sulla vetta più alta non soltanto la propria indiscussa tenacia e bravura tecnica, non solo la nostra terra di Granda e del Piemonte, ma anche la capacità di giovani e donne di tramutare grandi sacrifici in grandi vittorie. Senza mai arrendersi anche laddove o quando il primo posto non arriva immediatamente.

L'auspicio, non solo mio, è che momenti bellissimi e partecipati come questo, unitamente agli auguri a Marta per i prossimi successi futuri, siano vissuti come opportunità, sul piano delle iniziative istituzionali e di quelle sociali da adottare, per promuovere - accanto a un settore economico fondamentale come il turismo invernale piemontese e cuneese - progetti di educazione civica per famiglie e giovani con l'aiuto degli stessi protagonisti e protagoniste delle vittorie: affinché il successo non sia frutto di scorciatoie, e i sacrifici non siano vissuti come inutili ma creino le condizioni per meritati traguardi.