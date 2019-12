I controlli straordinari nella zona della stazione di Cuneo non fermano gli episodi di vandalismo

Buongiorno,

volevo segnalare come in Corso Giolitti davanti al mio ufficio, questa notte, anzi in tarda serata, come testimoniato da vari condomini, dei vandali abbiano pensato bene di estirpare l'albero di Natale dal proprio vaso, come da foto allegate.

Per mia fortuna due operatori ecologici che passavano sotto i portici, molto gentilmente, mi hanno aiutato a rimettere a posto la pianta.

L'episodio va evidenziato nel contesto di un massiccio potenziamento dei controlli della zona da parte delle forze dell'ordine, dalla Polizia di stato ai carabinieri, ieri presenti anche con i cinofili, e la Polizia municipale, che ieri sera ha presidiato la zona della stazione. Evidentemente questo presidio non è sufficiente ad impedire ai balordi di fare danni o schiamazzi notturni.