Mondovì: slitta al 2020 il primo lotto dello scaricatore della Carassona

La variazione di bilancio previsionale 2019-2021, l'ultima approvabile dal Consiglio comunale nell'anno in corso, porta in dote alla città di Mondovì uno slittamento: è stato infatti rinviato al 2020 il primo lotto di lavori per la realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche della Carassona.

La decisione, ufficializzata dall'assessore Cecilia Rizzola, è connessa ai tempi tecnici per la verifica della documentazione utile alla contrazione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti; per questa ragione, l'amministrazione monregalese ha procrastinato l'opera anche nel piano delle opere pubbliche.

La comunicazione non è stata accolta favorevolmente dal consigliere di minoranza Stefano Tarolli, il quale ha così replicato: "Lo scaricatore di piena delle acque bianche della Carassona per il sindaco ha da sempre rappresentato un'esigenza della nostra città, una necessità utile a colmare una negligenza delle Giunte comunali che hanno preceduto quella attuale. Sarebbe dunque quantomeno opportuno ottenere informazioni ulteriori in merito a questa tematica, sulla quale l'amministrazione Adriano ha insistito molto".

A rispondergli è stata Sandra Carboni, assessore ai Lavori Pubblici: "Siamo arrivati a indire nel mese di dicembre la conferenza dei servizi su quest'argomento in quanto a inizio anno speravamo in un accordo con le Ferrovie dello Stato per il recupero della dismessa galleria Breo-Altipiano, nella quale erano peraltro già stati compiuti i relativi sopralluoghi. Le stesse Ferrovie avrebbero dovuto fornirci un'impressione entro febbraio 2019, ma non abbiamo ricevuto riscontri. Abbiamo pertanto optato per il ritorno al progetto originario di costruzione in sottosuolo".