Savigliano dice “no” ai mozziconi in strada, in arrivo oltre 50 nuovi posacenere in città

Saranno installati nei luoghi sensibili del centro cittadino gli oltre 50 nuovi posacenere per il cui acquisto nell’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati 4.700 euro.

Un intervento che si unisce alla campagna di comunicazione lanciata dalla Consulta Ecologica di Savigliano che ha visto l’affissione della locandine “Chi butta i mozziconi a terra… non vale una (cicca)”.

“L’idea è di sensibilizzare i cittadini a non gettare a terra i mozziconi di sigaretta - spiega l’assessore Paolo Tesio - Siamo partiti con una campagna di comunicazione, poi visto che avevamo la possibilità abbiamo parallelamente abbiamo investito sui posacenere. Saranno potenziati i punti sensibili del centro città come ad esempio piazza Turletti, davanti al teatro molto frequentata e in cui i posacenere mancano ancora, e via Sant’Andrea”.

Il modello è lo stesso di quelli già installati sotto i portici e nel parco, ovvero posaceneri lunghi tubolari neri.

La scelta di puntare sulla raccolta dei mozziconi nasce da diverse segnalazioni dei cittadini, ma anche dai riscontri con i ragazzi che durante le giornate ecologiche “Puliamo il mondo” hanno segnalato come rifiuti preponderanti proprio le sigarette usate e gettate a terra.

I posacenere dovrebbero essere acquistati e quindi montati a inizio 2020.