Una catena umana tra Italia e Francia per la linea ferroviaria Cuneo-Nizza

Oggi sabato 7 dicembre nuova giornata di mobilitazione per la ferrovia Cuneo-Nizza. Il Comitato Ferrovie Locali non poteva non accogliere l’invito delle associazioni francesi, con cui in questi anni c’è sempre stata un’ottima condivisione di progetti e di mobilitazioni. Per quella data è stata promossa una catena umana che idealmente percorrerà la Valle Roya e formerà assembramenti ai semafori e alle rotonde in ogni paese.

L’appuntamento è alle 10.30 per un presidio in piazza Europa. Verso le 11.30 ci si sposterà alla stazione per salire sul treno delle 11.50 e raggiungere Vernante dove, dopo aver consumato pranzo al sacco (in un locale riscaldato), si ricomporrà il presidio nei pressi del semaforo di piazza Vermenagna.