Confartigianato Cuneo presenta la nuova versione di ImpresaDigitale

Confartigianato Cuneo organizza un nuovo roadshow itinerante in provincia di Cuneo per illustrare alle imprese le novità della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici e presentare la soluzione predisposta per supportare gli imprenditori in tutti gli adempimenti previsti: ImpresaDigitale.

ImpresaDigitale è la piattaforma web - accessibile da computer, tablet e smartphone - che Confartigianato Imprese Cuneo ha “lanciato” ad inizio anno per supportare l’imprenditore nella quotidiana gestione aziendale.

Inizialmente, ImpresaDigitale ha permesso di adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, consentendo di generare, inviare, ricevere ed archiviare le Fatture Elettroniche, in modo semplice e veloce. Fin da subito, tantissime imprese si sono affidate a ImpresaDigitale e attualmente oltre 4.000 imprese operano quotidianamente sulla piattaforma. Ad oggi sono state gestite: 188.000 fatture B2B emesse; 332.000 fatture B2B ricevute; 4.700 fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione.

Oltre a questo, ImpresaDigitale è pronta anche per gestire gli adempimenti derivanti dagli obblighi dei cosiddetti “corrispettivi elettronici”. Dal 1° gennaio 2020, infatti, scatterà l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico.

Ultimamente, infine, è stata implementata una sezione di reportistica analitica e statistica, dalla quale accedere a interessanti dati sulle fatture emesse e ricevute, sui clienti e fornitori, sui flussi di fatturazione, … Insomma, un’interfaccia di facile lettura dalla quale poter tenere sotto controllo l’andamento aziendale. Uno strumento che può aiutare l’imprenditore nelle sue scelte strategiche imprenditoriali.

Per consentire agli imprenditori di aggiornarsi sui diversi obblighi e di scoprire le tante funzionalità di ImpresaDigitale, Confartigianato Cuneo ha nuovamente pianificato una serie di serate informative gratuite.

Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici di zona di Confartigianato Cuneo, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Questo il calendario delle serate:

Lunedì 9 dicembre - Alba (entrata Via Vivaro, 19)

Lunedì 9 dicembre - Cuneo (entrata Via XXVIII Aprile, 24 – Cuneo)

Martedì 10 dicembre - Borgo San Dalmazzo (Largo Enrico Bertello, 5)

Martedì 10 dicembre - Ceva (Piazza Gandolfi, 18)

Mercoledì 11 dicembre - Carrù (Piazza Mercato, 16/a)

Mercoledì 11 dicembre - Fossano (Via Lancimano, 4)

Giovedì 12 dicembre - Bra (Piazza G. Arpino, 35)

Giovedì 12 dicembre - Saluzzo (Via Vittime di Brescia, 3)

Venerdì 13 dicembre - Savigliano (Via Molinasso, 18)

Venerdì 13 dicembre - Dogliani (Via Ghigliano 35 ter)

Martedì 17 dicembre - Dronero (Via IV Novembre, 50)

Martedì 17 dicembre - Mondovì (Via degli Artigiani, 10)

Per una demo del portale e registrarsi agli incontri: https://lp.cuneo.confartigianato.it/impresa-digitale-2.0-serate