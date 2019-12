A Cuneo, occhi puntati sull'area della stazione: controlli antidegrado anche della Polizia locale

Dopo la Polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia guidata dal maggiore Domenico de Biasio, ieri impegnati con i cinofili nella zona di corso Giolitti a Cuneo, proseguono controlli e verifiche anche da parte degli agenti della Polizia locale di Cuneo.

Il fine, come evidenzia il comandante Davide Bernardi, è quello di garantire ma ancor più far percepire una maggiore sicurezza urbana in una zona della città piuttosto degradata.

Ieri sera alcuni agenti di Polizia locale, per il secondo venerdì di fila, hanno eseguito dei controlli del territorio con servizi speciali nelle ore serali in particolare nell'area della stazione ferroviaria.