Camion della nettezza urbana fuori strada e ribaltato in un fossato a Madonna dell'Olmo, nei pressi del concessionario Gino Spa, in via Torino. E' successo poco prima delle 8 di oggi 7 dicembre.

La strada è chiusa in entrambe le direzioni e presidiata dai carabinieri in quanto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di recupero del mezzo, finito in un fossato dopo aver sfondato una parte del guard rail. Intervenuti anche i vigili del fuoco.