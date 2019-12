Importanti offerte per il "Tuo Natale" da Punto Simply di Dronero

Anche quest'anno, in occasione delle Festività Natalizie, i due punti vendita Punto Simply di Dronero hanno riservato, per i propri clienti, numerose offerte con prezzi decisamente convenienti clicca per consultare il volantino digitale.

Il reparto gastronomia propone offerte su molti prodotti, tra cui ricordiamo: il prosciutto di Parma d.o.p. 18 mesi, il prosciutto cotto alla brace alta qualità nazionale Trentino, il lardo stagionato in conca, il gran carpaccio bresaola Raspini, la ricotta Toscana di pecora, gli agnolotti ai carciofi e tanti altri prodotti freschi e di ottima qualità.

Per gli amanti del pesce troviamo i gamberi argentini sgusciati, i filetti di nasello, i condiscampi arabi e le code di gamberoni arabi e tanti altri prodotti pronti da cucinare.

Non possiamo trascurare il panettone e il pandoro, il cioccolato Novi, la cioccolata calda Cameo Ciobar, il caffè Lavazza, i deliziosi cioccolatini Ferrero Prestige, lo spumante Brut Gancia, lo spumante Asti Martini, il limoncello, la Barbera d’Asti e tante bibite tra cui ricordiamo la Pepsi, il l’Esta, i succhi 100% Yoga e le bibite San Pellegrino.

Consigliamo di guardare con attenzione il volantino e scoprire tutti i prodotti etichettati “Imprendibili” il cui prezzo è veramente conveniente: Grattugiato Biraghi, pasta Brisée Buitoni, il minestrone tradizionale Findus, i biscotti Granturchese, la pasta De Cecco, l’olio extra vergine di oliva Desantis e molti altri!

Nei negozi Punto Simply di Dronero trovi tantissime proposte di qualità a un prezzo realmente vantaggioso, con in più le linee speciali per soddisfare ogni esigenza, anche quella più specifica.

Fino al 18 dicembre, i clienti potranno ricevere in omaggio un buono da euro 10,00 con una spesa minima di euro 25,00 abbinata all'acquisto di un panettone equosolidale classico o al passito prodotto con ingredienti equosolidali.

Clicca per consultare il volantino digitale.

I negozi Punto Simply si trovano a Dronero, in Via Roma 5 e in Viale Stazione 13