Richiedere un prestito in 5 step

La richiesta di un prestito sicuramente non è una pratica eccessivamente complessa, ma spesso possono insorgere dei dubbi su come procedere con la domanda, e quali siano i giusti passi da tenere a mente per fare la richiesta.

Se hai qualche dubbio in merito alla richiesta di un prestito, allora sei giunto nel posto giusto. In questa guida infatti andiamo a vedere quali sono i 5 step principali da seguire per effettuare la domanda per un finanziamento.

1-Controlla di essere in possesso dei principali requisiti richiesti

Prima di chiedere un prestito personale, devi vedere se hai o meno i principali requisiti richiesti dalle banche e dalle società finanziarie. Infatti, non tutti possono richiedere un finanziamento, è necessario poter dare alla banca una sicurezza in termini di restituzione del debito contratto.

Quindi i principali requisiti per ottenere un prestito prevedono:

Età: bisogna avere almeno 18 anni e non più di 75 anni

Requisiti reddituali: è necessario avere un reddito dimostrabile, come ad esempio: stipendio mensile, pensione, reddito da lavoro autonomo, redditi da rendite o possedimenti immobiliari.

Non bisogna essere segnalati alla Centrale di Rischio Interbancaria o al Crif come cattivi pagatori o protestati

Bisogna avere un conto corrente intestato operativo da almeno un anno

Si deve essere residenti in Italia

Se sei in possesso dei principali requisiti, allora puoi procedere alla richiesta di un prestito, seguendo il secondo step!

2- Fai un preventivo online per trovare l’offerta adatta a te

Le banche e finanziarie non fanno tutte le stesse proposte in termini di finanziamenti, sia per quanto riguarda i requisiti richiesti, sia per quanto riguarda l’applicazione degli interessi.

Per questo motivo, prima di fare realmente una richiesta di finanziamento, dovresti valutare un preventivo online. Oggi esistono diversi servizi per effettuare un preventivo direttamente su internet, ad esempio piattaforme come prestitiperte.com , ti offrono la possibilità d’inserire i dati e verificare quali sono le migliori offerte di finanziamento per le tue esigenze e in base ai tuoi requisiti.

Una volta effettuato un preventivo online, o utilizzando un comparatore di prestiti, potrai verificare quali sono le offerte migliori e le percentuali d’interesse migliori offerte dei principali istituti finanziari e banche che operano in Italia.

3-Verifica le condizioni di prestito offerte

Una volta che avrai valutato quali sono le banche e gli istituti finanziari che ti interessano maggiormente. Prima di rivolgerti direttamente a loro, puoi controllare più accuratamente le condizioni di prestito offerte dalla banca.

Online infatti, tutte le banche italiane e finanziarie, hanno un sito web e di conseguenza una sezione dedicata alle principali offerte di prestito e soprattutto ci sono i documenti di trasparenza che illustrano nel dettaglio le condizioni offerte, il tasso applicato e le condizioni economiche e contrattuali.

Se le condizioni offerte risultano in linea con le tue necessità, se il tasso d’interesse è quello più conveniente a parità di anni e di importo richiesto, allora potrai procedere alla richiesta di finanziamento all’ente finanziario o banca che offre le condizioni migliori.

4-Procedi con la richiesta di prestito

La richiesta del prestito può essere effettuata:

Direttamente online presso le banche che lo permettono (ad esempio: Findomestic, Agos Ducato, ecc… )

In sede, nelle principali banche e società finanziarie italiane presenti nella zona in cui vivi

Una volta scelto se effettuare la richiesta online oppure direttamente in sede. Avrai bisogno di portare con te o inviare i documenti necessari.

I principali documenti sono:

Codice Fiscale

Carta d’Identità

Ultime due Buste Paga e CU

Dichiarazione dei Redditi (730 o UNICO )

Cedolino della pensione (per i pensionati)

Con tutta la documentazione, potrai formulare la richiesta di finanziamento, indicando la somma di cui hai bisogno e in quanti anni vuoi restituirlo.

L’importo minimo di solito è pari a 1000 euro, l’importo massimo è 30 mila euro (solo alcune finanziarie permettono di accedere a un prestito personale sino a 60 mila euro)

Per quanto riguarda gli anni, questi vanno da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi (10 anni).

Una volta deciso l’importo e il numero delle rate, la banca o finanziaria, procede a creare un preventivo personalizzato. Con il quale puoi vedere i tassi d’interesse applicati, il numero di rate da pagare, e naturalmente l’importo della rata mensile.

Alla rata mensile, oltre agli interessi, a tua discrezione, puoi scegliere di aggiungere l’assicurazione sul prestito, che di solito ha un costo che va dai 6 ai 15 euro al mese circa.

Con questa polizza potrai bloccare il finanziamento in caso di problemi durante la restituzione (come la perdita del lavoro) e puoi ottenere l’estinzione completa in caso di decesso prima che si concluda la restituzione del prestito.

5-Lettura, firma del contratto ed erogazione del prestito

Dopo che la banca ti avrà fornito un preventivo personalizzato, dovrai procedere alla firma del contratto.

Naturalmente, ti consiglio di leggere attentamente il contratto, controllando che l’importo della rata, la durata del prestito e il tasso d’interesse sia quello illustrato durante il preventivo.

Se il contratto rispecchia appieno l’accordo che hai preso con la banca o con la finanziaria, potrai firmarlo e accettare le condizioni previste in cambio dell’erogazione del prestito.

Dopo la firma del contratto, l’erogazione del prestito avviene solitamente in poche ore. In alcuni casi, se hai richiesto un finanziamento online, è possibile che questo venga erogato in 24 o 48 ore, il tempo materiale che permetta agli operatori di verificare che il contratto sia firmato correttamente.

Adesso che conosci i 5 step per richiedere un prestito in modo corretto, non ti resta che valutare le offerte delle banche italiane e procedere con la tua domanda di finanziamento.