Ad Alba tornano i Mercati Straordinari di Natale

Il sindacato territoriale albese F.I.V.A. (Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche) e l'Amministrazione comunale albese comunicano la conferma dei due Mercati Straordinari di Natale nelle piazze San Francesco e Garibaldi, nelle domeniche 15 e 22 dicembre, con proposte specifiche inerenti le festività.

Risultano invece cancellati gli appuntamenti di mercoledì 25 dicembre in piazza San Paolo e nel quartiere Moretta, di giovedì 26 dicembre in piazza Cagnasso e di mercoledì 1 gennaio 2020 in piazza San Paolo e nel quartiere Moretta.

I calorosi auguri al mercato di piazza San Paolo In piazza San Paolo, nei mercoledì 11 e 18 dicembre, il Comitato di Piazza San Paolo in collaborazione con gli ambulanti del mercato settimanale offrirà una degustazione di panettone e bevande calde – tè e vin brûlé -, mentre alle ore 11 i bambini della scuola primaria “Michele Coppino” intoneranno canti natalizi per animare la mattinata e formulare un caloroso augurio ai frequentatori del mercato.