Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina. Oggi prepariamo la tigella perosa

Facile, veloce e colorata. La tigella perosa è la merenda sinoira che trasforma l’aroma intenso delle pere Carmen in un trionfo di piacere e di #energia a lunga durata.

Merenda rinforzata per prevenire una cena ritardataria? La risposta perfetta si chiama Tigella Perosa, la ricetta energizzante che perdona gli stravizi con le giuste combinazioni alimentari. Facile, veloce e colorata. La tigella perosa è la merenda sinoira che trasforma l’aroma intenso delle pere Carmen in un trionfo di piacere e di #energia a lunga durata. Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell’Emilia Romagna IGP nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo). INGREDIENTI Tempo di preparazione:10 minuti Ingredienti per 4 persone 140 g di Pera Carmen 4 tigelle 140 g di avocado 60 g di mortadella Bologna Igp (a cubetti) Basilico fresco q.b. Sale e pepe q.b. PREPARAZIONE Pulite l’avocado, lavate bene la pera (mantenendo la buccia) e tagliateli a tocchetti Con un miniper, frullate la polpa di avocado e pera con il basilico, aggiustando di sale e pepe, fino ad ottenere un composto cremoso. Riscaldate le tigelle in una padella antiaderente Spalmate la crema di avocado e pera sulle tigelle e terminate aggiungendo i cubetti di mortadella IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Questi Una SUPER MERENDA SINOIRA, facile, fantasiosa e veloce. La mortadella ha molte proteine di ottima qualità, ma anche molti grassi: le fa da bilanciere l’avocado, ricco di grassi “buoni” e potassio, così come la pera, di cui sfrutteremo tutte le proprietà delle fibre mantenendo la buccia. Completano il puzzle nutrizionale la tigella – Con i suoi carboidrati per una energia a lunga durata – e il basilico, “amico” della digestione. In Cina la pera simboleggia la longevità: in effetti è ricca di antiossidanti naturali con effetto antiage.

