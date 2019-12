Consiglio comunale del 9 dicembre a Fossano: di cosa si parlerà

Si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 17.30 in sala Rossa del comune di Fossano si terrà un Consiglio comunale particolarmente focalizzato sul tema del bilancio.

Il primo punto in discussione sarà la mozione presentata dai consiglieri Vincenzo Paglialonga, Rosita Serra, Francesca Crosetti e Paolo Cortese a proposito della “Pianificazione degli interventi in conto capitale atti a garantire la continuità dei servizi fondamentali e assicurare la sicurezza dei cittadini”. L’argomento è stato profusamente trattato i giorni scorsi in occasione della conferenza stampa tenuta dalla minoranza di centro – sinistra lo scorso sabato 30 novembre.

Si affronterà anche il tema della revisione ordinaria delle partecipazioni e del regolamento del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo oltre a diversi punti dedicati a lavori pubblici e all’emendamento presentato dal consigliere Giorgio Maria Bergesio sulla riduzione dell’addizionale IRPEF.

Sicuramente dibattuto sarà il punto sull’approvazione del bilancio che vedranno fronteggiarsi l’assessore Angelo Lamberti al consigliere Vincenzo Paglialonga.