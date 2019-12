“Invecchiare bene...parliamone con il geriatra”: a Demonte l’incontro promosso dal progetto dei Ragazzi della terza età

Il progetto dei Ragazzi della terza età non si ferma e sono riprese a pieno ritmo le attività in Valle Stura.

Mercoledì 11 dicembre alle ore 20.45, presso la Sala Comunale in via Martiri e Caduti per la libertà a Demonte, il progetto proporrà una serata dal titolo “Invecchiare bene….parliamone con il geriatra”: piccole e grandi strategie per invecchiare in salute. Saranno ospiti quella sera Giovanni Galvagno e Marco Marabotto, geriatri dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, per parlare di campanelli di allarme: quando preoccuparci e cosa fare; Enrico Ferreri, direttore distretto sanitario Sud Ovest AslCn1 per presentare l’ambulatorio della salute; conducono l’incontro Corrado Camilla, Associazione Insieme Diamoci Una Mano e Franca Beccaria, sociologa della salute, Eclectica.

La serata è gratuita ed è aperta a tutti.

La continuazione del progetto de “I ragazzi della III età” è stata fortemente voluta dai cittadini stessi con tutte le istituzioni e le realtà del territorio: il Comune di Demonte, di Aisone e Vinadio, insieme all’Unione dei Comuni della Valle Stura, l’Associazione Insieme diamoci una mano, il Consorzio socioassistenziale del Cuneese, l’AslCn1 e le parrocchie. Dal punto di vista operativo le attività sono coordinate e accompagnate dall’Istituto di ricerca e formazione Eclectica e dalla Cooperativa sociale Emmanuele.

Per avere informazioni sulle attività e sul progetto: Elena Barberis 388.1178400.